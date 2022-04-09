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Чемпионат по игре "Кадры будущего" пройдет в Тобольске

Общество, 14:26 09 апреля 2022

Фото: группа Мультицентр «Моя территория» | Тобольск ВКонтакте

Весенний турнир по профориентационной игре "Кадры будущего" проведет в Тобольске с 11 по 30 апреля команда мультицентра "Моя территория".

Участвуя в игре, школьники 7-11 классов, а также студенты первого или второго курса средних специальных или высших учебных заведений смогут освоить навыки, необходимые для будущих профессий, и посоревноваться в их применении, сообщает "Мегатюмень".

Для участия в турнире нужно отправить заявку в сообщения группы мультицентра в соцсети "ВКонтакте". Необходимо указать ФИО участника, возраст и название учебного заведения.

Игра "Кадры будущего" была разработана в 2020 году командой мультицентра "Моя территория". В 2021 году в весеннем турнире участие приняли 346 учеников из 11 школ, проводили мероприятие 10 игротехников.

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