Народные умельцы показали свои работы на выставке в Голышманово

Фото: golvestnik.ru Фото: golvestnik.ru

Почти 600 рукодельных работ продемонстрировали народные умельцы из нескольких муниципалитетов Тюменской области на ежегодной выставке "Город мастеров", которая прошла Голышмановском молодежном центре.

Картины, народные костюмы, керамические изделия, деревянные резные шкатулки и объемные инсталляции – "Русская печь" и "Дружба народов" вызвали большой интерес у посетителей, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Всего в этом году в "Городе мастеров" приняли участие 213 детей и 89 взрослых.