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Народные умельцы показали свои работы на выставке в Голышманово

Общество, 17:34 09 апреля 2022

Фото: golvestnik.ru

Почти 600 рукодельных работ продемонстрировали народные умельцы из нескольких муниципалитетов Тюменской области на ежегодной выставке "Город мастеров", которая прошла Голышмановском молодежном центре.

Картины, народные костюмы, керамические изделия, деревянные резные шкатулки и объемные инсталляции – "Русская печь" и "Дружба народов" вызвали большой интерес у посетителей, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Всего в этом году в "Городе мастеров" приняли участие 213 детей и 89 взрослых.

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