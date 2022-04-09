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Тюменцы отметят День космонавтики перформансом в "Космосе"

Общество, 18:46 09 апреля 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

"Космический" перформанс "108 минут", посвященный Дню космонавтики, пройдет 12 апреля в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени.

В программе - акция с художниками и нейроперформанс от KREATORZ. Принять участие может любой желающий. Старт - в 17 часов, сообщает Moi-portal.ru.

Тюменцы создадут собственный арт-объект - любой желающий сможет нарисовать что-нибудь на фигуре космонавта из картона. Перформанс продлится 108 минут — именно столько длился полет Юрия Гагарина.

В прошлом году подобная акция собрала более тысячи тюменцев.

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