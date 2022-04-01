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Тюменские студенты могут делом доказать, что их общежитие - лучшее

Общество, 08:36 10 апреля 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских студентов, проживающих в общежитиях вузов, колледжей и техникумов, приглашают принять участие в проекте "Кампус 2.0: ВОбщаге". Победители получат звание "Лучшее общежитие".

В рамках проекта с 25 апреля по 2 мая пройдут кулинарное шоу, бампербол, интеллектуальный квиз, квест, турнир по боулингу, а также ряд мастер-классов, сообщает Мегатюмень.

Для участия в проекте нужно собрать команду от 3 до 5 человек из одного общежития и зарегистрироваться до 15 апреля в группе Студенческого совета Тюменской области в соцсети "ВКонтакте".

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