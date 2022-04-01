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Специалисты по сосудистой хирургии начали активную работу в Тобольске

Общество, 10:02 10 апреля 2022

Фото: пресс-служба областной больницы №3

На сегодняшний день уже провели 20 операций провели сосудистые хирурги Максим Щукин и Самандар Бозоров, специально приглашенные из Новосибирска на работу в областную больницу №3 в Тобольск.

Узкоспециализированные хирургические вмешательства на венах и артериях проводятся в больнице с конца прошлого года. Ранее пациентов с сосудистой патологией направляли на лечение в Тюмень.

По словам хирургов, самыми распространенными сосудистыми патологиями у тоболяков являются атеросклероз аорты и артерий нижних конечностей. Операции в этих случаях позволяют восстановить нормальный кровоток через "обходной путь" - специальный шунт.

В 2022 году специалисты планируют провести еще 155 операций, сообщает пресс-служба больницы.

Евгений Бабенко

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