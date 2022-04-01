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Тюменские хирурги спасли женщину, получившую тяжелые травмы в ДТП

Общество, 10:34 10 апреля 2022

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

57-летнюю жительницу Кургана, получившую тяжелые травмы в ДТП, спасли хирурги Тюменской областной клинической больницы №2.

Женщину доставили в больницу с множественными переломами ребер, травмами головы и многочисленными ушибами. Пациентка почти не могла самостоятельно дышать, сообщает издание "АиФ - Западная Сибирь".

"Мы провели оперативное вмешательство по стабилизации грудной клетки посредством установки металлической конструкции - это современный алгоритм обеспечения устойчивости при множественных переломах ребер. При проведении операции было важно точно установить пластины и не повредить лёгкие сломанными частями костей грудной клетки. Нам удалось успешно выполнить все этапы хирургического вмешательства", - рассказал заместитель главного врача Тюменской ОКБ №2 по экстренной и неотложной помощи Иван Швецов.

Пациентка уже выписана из больницы. Благодаря установленной металлической конструкции, грудная клетка женщины примерно через полгода вернется в анатомически правильное положение, после чего врачи удалят корректирующие каркас пластины.

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