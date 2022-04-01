Тюменские серебряные волонтеры делятся с нуждающимися рассадой овощей

Фото: Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра Фото: Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра

Более 50 нуждающихся в поддержке семей с детьми в Тюменском районе бесплатно получат рассаду перцев, помидоров, огурцов и других овощей, выращенную волонтерами серебряного возраста в рамках акции "Огород на подоконнике".

Благотворительную акцию участники клубов активного долголетия и серебряные волонтеры при комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района поддерживают вот уже пятый год.

"В этом году желающих помочь землякам стало гораздо больше. К акции подключились волонтеры из Ембаево, Успенки, Винзилей, Каменки, Кулаково, Новотарманского, Салаирки, Перевалово и Червишево. К рассаде, которая будет роздана после майских праздников, прилагаются советы старшего поколения, знающего толк в огородничестве", - рассказала специалист центра Надежда Осипова.

Готовятся волонтеры с опытом и к ежегодной акции "Звезды Победы", в рамках которой выращивают красные цветы для 22 клумб в виде пятиконечной звезды. В этом году "Звезды Победы" украсят подготовленные активистами саженцы петунии, сальвии и бархатцев, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Евгений Бабенко