Тюменцы активно страхуются от укусов клещей

Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области

Около 300 страховых полисов от укусов клещей приобрели жители Тюменской области в марте 2022 года - в два раза по сравнению с февралем.

"В начале года лидирующие позиции по реализации страховки занимали города - Ишим, Тюмень, Ялуторовск и Тобольск. Полисы приобретают дачники и любители отдыха на природе. Однако при быстром таянии снега и активном солнце клещей можно встретить в городских парках и зеленых зонах. В сельской местности повышенный спрос на продукт прогнозируется с начала апреля", - в УФПС по Тюменской области.

Годовая стоимость полиса составляет 390 рублей. Он гарантирует застрахованному человеку получение необходимой медицинской помощи на общую сумму до 500 000 рублей. Застраховать можно и взрослых, и детей.

Оформить страховку можно в любом отделении Почты России, а также на дому во время визита почтальона, который имеет при себе мобильный почтово-кассовый терминал, сообщает Megatyumen.ru.

В прошлом году жители региона оформили свыше 3 000 страховок "Антиклещ".