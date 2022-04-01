Творческий конкурс "Весенний калейдоскоп" пройдет в Тюмени

Фото со страницы ДК "Орфей" в соцсети Фото со страницы ДК "Орфей" в соцсети

XIV городской конкурс декоративно-прикладного творчества для детей, подростков и их педагогов "Весенний калейдоскоп" проведет тюменский ДК "Орфей".

Конкурсная номинация "Народным традициям жить и крепнуть" приурочена к году культурного наследия, "В царстве сказок" - к году народного искусства, "Наследие Петра I" - к 350-летию со дня рождения первого российского императора, сообщает "Вслух.ру". В номинации "Радость творчества" тему работы участники могут выбрать самостоятельно. "Золотое рукоделие" - номинация для педагогов.

Заявки принимаются до 15 апреля в ДК "Орфей". Телефон для справок: 47-93-90. E-mail: orfei-mms@yandex.ru. Организационный взнос - от 200 рублей.