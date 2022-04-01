Новый мост и спортплощадку построят в Голышмановском городском округе

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 84 млн рублей из областного и муниципального бюджетов направлены на строительство железобетонного моста через реку Вагай на Усть-Ламенской территории Голышмановского городского округа.

Новый мост поможет обеспечить движение сельхозтехники в обход села Усть-Ламенка и деревни Гришина. Прежде всего, это необходимо для крупного молочно-товарного комплекса. На сходах от местного населения поступало много жалоб на то, что большегрузы предприятия разбивают дороги. Мост, строительство которого уже началось, избавит селян от этой проблемы, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

В селе Ражево Голышмановского округа в 2022 году появится современная многофункциональная спортивная площадка, на ее строительство направят 2,5 миллиона рублей. Соответствующие поправки были внесены в муниципальный бюджет и приняты местными депутатами.

В планах муниципальной власти - в ближайшие годы за счёт местного бюджета оборудовать современные спортивные объекты во всех 14 центрах сельских администраций Голышмановского городского округа.