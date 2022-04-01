Тюменская область - на третьем месте в УФО по уровню зарплаты

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по уровню среднемесячных номинально начисленных зарплат. Лидирующие позиции занимают ЯНАО и ХМАО-Югра.

Согласно сведениям Росстата, в Тюменской области в январе средняя номинальная начисленная зарплата составила 52 тыс. 587 рублей – на 10,5% выше, чем годом ранее. В ЯНАО – 116 тыс. 828 рублей, в ХМАО-Югре – 80 тыс. 837 рублей.

Также по уточненным данным средняя зарплата по России составила 55 тыс. 717 рублей, прирост – 10,8%.

В докладе также указано, что уровень зарегистрированной безработицы по итогам февраля в Тюменской области составил 0,6% - второе место в УФО. Показатель 0,5% был в Югре и на Ямале, сообщает "Вслух.ру".