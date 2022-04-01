12 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Селекция и технологии производства экологически безопасной продукции растениеводства в условиях меняющегося климата".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется танцевально-развлекательная программа "Он сказал: Поехали!".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется беседа-игра "День народной песни".

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Орджоникидзе, 46 начнется подведение итогов проекта "Акселерация муниципальных команд Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) – литературный час "Четвероногие друзья Веры Чаплиной".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мероприятие "Вектор в будущее".

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется открытие выставки, посвященной 70-летию Юннатского движения Тюменской области и презентация книги "Особо охраняемые природные территории Тюменской области".

В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мероприятие, посвященное Дню космонавтики. В программе — акция с художниками и нейроперформанс от KREATORZ.

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется музыкальный квартирник "Набережник".

Интересное в этот день:

1832 — американский колесный пароход "Brandyvane" сгорает на Миссисипи.

1903 — в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

1911 — в Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд.

1919 — в Советской России прошел первый Коммунистический субботник.

1937 — стендовые испытания газотурбинного реактивного двигателя Ф. Уиттла.

1949 — на юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьевых горах.

1961 — первый в мире полет человека в космос, осуществленный Юрием Гагариным на советском космическом корабле "Восток".

1964 — на орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат "Полёт-2".

1981 — в космос стартовал космический корабль Колумбия. Первый пилотируемый полет по программе Спейс Шаттл.

1995 — запущен каталог "Yahoo!", быстро ставший одним из самых популярных в мире.