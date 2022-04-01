12 апреля - события дня
В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Селекция и технологии производства экологически безопасной продукции растениеводства в условиях меняющегося климата".
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 11 часов 30 минут в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется танцевально-развлекательная программа "Он сказал: Поехали!".
В Тюмени в 12 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется беседа-игра "День народной песни".
В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Орджоникидзе, 46 начнется подведение итогов проекта "Акселерация муниципальных команд Тюменской области".
В Тюмени в 16 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) – литературный час "Четвероногие друзья Веры Чаплиной".
В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мероприятие "Вектор в будущее".
В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется открытие выставки, посвященной 70-летию Юннатского движения Тюменской области и презентация книги "Особо охраняемые природные территории Тюменской области".
В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мероприятие, посвященное Дню космонавтики. В программе — акция с художниками и нейроперформанс от KREATORZ.
В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется музыкальный квартирник "Набережник".
Интересное в этот день:
1832 — американский колесный пароход "Brandyvane" сгорает на Миссисипи.
1903 — в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.
1911 — в Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд.
1919 — в Советской России прошел первый Коммунистический субботник.
1937 — стендовые испытания газотурбинного реактивного двигателя Ф. Уиттла.
1949 — на юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьевых горах.
1961 — первый в мире полет человека в космос, осуществленный Юрием Гагариным на советском космическом корабле "Восток".
1964 — на орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат "Полёт-2".
1981 — в космос стартовал космический корабль Колумбия. Первый пилотируемый полет по программе Спейс Шаттл.
1995 — запущен каталог "Yahoo!", быстро ставший одним из самых популярных в мире.