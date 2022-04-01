13 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание областной думы.

В Тюмени в 11 часов в музее истории поискового движения Тюменской области (пр. Геологоразведчиков 6а, 2 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная старту "Вахты памяти-2022" в регионе и планам тюменских поисковиков на 2022 год.

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется литературная встреча "Сказки кошки Анфиски".

В Т юмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется поэтическая встреча "Жизнь состоит из мелочей".

В Тюмени в 12 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется литературный подиум "Писатель должен удивлять!" с писателем, председателем регионального отделения Союза писателей России Леонидом Ивановым.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется встреча с писателем Александром Новопашиным.

В Тюмени в 13 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется творческая встреча с Анатолием Омельчуком "Хочешь основать Тюмень?".

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Защита лесов и населенных пунктов, имеющих общую границу с лесными участками, от пожаров". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в УГИБДД по Тюменской области (ул.Одесская, 16) начнется пресс-конференция начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера по итогам трех месяцев 2022 года.

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется презентация детской книги "Под крылом полярной птицы".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется полуфинал чемпионата по социальной игре "Мой выбор".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется торжественное открытие курса "Открой свое дело: иллюстратор".

В Тюмени в 17 часов в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98/3) начнется литературный вечер-встреча "Кто Вы, Иван Разбойников?" с участием писателя Аркадия Захарова.

В Тюмени в 19 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется творческий смотр "Поет душа казачья!".

В Тюмени в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) пройдет региональный чемпионат "ЮниорПрофи" Тюменской области.

В Тюмени в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2 корп. 5) пройдут соревнованиями по плаванию в рамках спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области.

Интересное в этот день:

1895 - подписан указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III", ныне - Государственный русский музей.

1916 - в России образовано управление военно-воздушного флота (УВВФ).

1925 - образовано Всесоюзное общество слепых.

1925 - состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой линии Детройт - Чикаго (США). Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

1944 - Вениамину Кошукову, уроженцу с. Ильинка Казанского района Тюменской области, участнику Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза.

1960 - Франция провела первое испытание собственного ядерного оружия.

1962 - состоялось первое выступление знаменитой ливерпульской четверки The Beatles.

1967 - в Москве представители девяти соцстран приняли программу сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях — программу "Интеркосмос".

1967 - состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.

1997 - в Северной Африке выпал снег.