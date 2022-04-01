14 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45) начнется официальное открытие регионального этапа фестиваля "РобоФинист Тюмень-2022".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется молодежный форум, посвященный финансовой грамотности.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги служебной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области за I квартал 2022 года и оказание государственных услуг гражданам в области оборота оружия".

В Тюмени в 11 часов в кадровом центре "Работа России" начнется ярмарка вакансий в сфере общественного питания.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется познавательно-развлекательная программа "Путешествие в страну Мульландия".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча любителей английского языка.

В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется "Встреча с людьми дела" в рамках проекта "Наставничество. Шаг в будущее".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется симультанный перформанс от SIM_V lab.

В Тюмени депутаты Тюменской городской думы посетят с рабочим визитом Метелевские водоочистные сооружения ООО "Тюмень Водоканал".

Интересное в этот день:

1618 — в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).

1801 — император Александр I упразднил Тайную экспедицию при Сенате и отменил пытки при допросах.

1842 — подписание Николаем I Указа об обязанных крестьянах. Переход бывших крепостных крестьян на договорные отношения с помещиками.

1863 — в Мариинском театре состоялась премьера первой оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.

1894 — Состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 — "Титаник" столкнулся с айсбергом.

1923 — в Петрограде основано издательство Российской академии наук.

1927 — в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".

1941 — сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили первый гейзер, позднее названный "Первенец". Так была открыта знаменитая Долина гейзеров.

1941 — создание в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР.

1983 — первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

2010 — извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.