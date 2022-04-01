15 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется фестиваль-конкурс "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее".

В Тюмени в 11 часов в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23) начнется молодежный форум, посвященный финансовой грамотности.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется литературная эстафета "Веселая страна фантазеров и мечтателей".

В Тюмени в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется час памяти "Сверстники мои, тюменские мальчишки".

В Тюмени в 14 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется награждение победителей олимпиады "Лучшие по праву-2022" и городского конкурса, посвященного Всемирному дню прав потребителей в 2022 году.

В Тюмени в 14 часов на площади Памяти (пересечение улиц Таймырская и Мельникайте) начнется торжественное открытие областной патриотической акции "Вахта памяти-2022".

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Пять главных времен английского языка".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется мастер-класс "Разноцветный мир".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча с творческими сообществами.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется онлайн-разбор второй части текста Тотального диктанта-2022.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция "Смена профессии — как перейти в новую сферу".

В Увате в физкультурно-оздоровительном центре (ул. Дорожная, 7) пройдет первенство Уральского федерального округа по настольному теннису среди спортсменов 2010-2014 годов рождения.

Интересное в этот день:

1795 — присоединение Литвы к Российской империи.

1849 — торжественно освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.

1856 — сооружен первый в Канаде паровоз "Торонто".

1877 — итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.

1891 — американский изобретатель Томас Эдисон провел демонстрацию своего кинетоскопа - машины движущегося изображения.

1896 — в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрождённые со времен Античности.

1912 — в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом затонул пассажирский пароход "Титаник".

1927 — ливень, случившийся в этот день, спровоцировал Великое наводнение на Миссисипи.

1929 — в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.

1988 — начались испытания экспериментального самолета Ту-155, использующего в качестве топлива водород.

1999 — международная команда астрономов объявила об обнаружении больших планет у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.

2005 — с космодрома Байконур запущен космический корабль "Союз ТМА-6".

2019 — разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери.