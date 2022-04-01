16 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в седьмом учебном корпусе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 10 часов в школе № 7 (ул. Пржевальского, 60) начнется торжественное открытие "Парты Героя".

В Тюмени в 10 часов в ДШИ "Этюд" (ул. Текстильная, 21/2) начнется десятый городской конкурс юных пианистов "Капельки".

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109, к. 1) начнется городской турнир по армейскому рукопашному бою "Призыв".

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнет работу мастерская радости "Лоскутная кукла" в рамках проекта "Книжное детство".

В Тюмени в 12 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча "Самозанятые 2022: регистрация, плюсы и минусы".

В Тюмени в 13 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется праздничная программа "Разговор по душам".

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс "Этапы создания модной коллекции".

В Тюмени в 14 часов в гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) начнется первенство города по быстрым шахматам среди детей до 9 лет.

В Тюмени в 15 часов в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется презентация сборника "Большое Городище".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется юбилейный концерт ДШИ "Гармония".

В Тюмни в 16 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области по самбо.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа клуба эмоционального интеллекта.

Интересное в этот день:

1797 — коронация российского императора Павла I.

1803 — Александром I учрежден Императорский Виленский университет.

1848 — в Габсбургской империи отменено крепостное право.

1863 — во Франции спущена на воду Plongeur — самая большая подводная лодка XIX века.

1898 — вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.

1905 — создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.

1966 — впервые в Израиле начала продаваться "Кока-Кола".

1972 — стартовала пятая экспедиция по программе "Аполлон" с высадкой на поверхность Луны.

2019 — завершение работ по ликвидации пожара в соборе Нотр-Дам в Париже.