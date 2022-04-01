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17 апреля - события дня

Общество, 18:00 16 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) начнется первенство города по быстрым шахматам среди детей до 9 лет.

В Тюмени в 11 часов у памятника героя Советского Союза, генерала армии Ивана Федюнинского (ул. Федюнинского, 5) начнется городской день призывника.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется актерский мастер-класс Анастасии Праздниковой "Заявить о себе".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр. 1) начнется мероприятие "Сборище хороших людей".

В Тюмени в 18 часов в большом зале ДК "Нефтяник" начнется гала-концерт областного фестиваля "Студенческая весна".

Интересное в этот день:

1492 — Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.

1610 — английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором он открыл Гудзонов залив.

1722 — Петр I ввел в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.

1856 — город Квебек провозглашён столицей Канады.

1875 — полковник британских войск в Индии Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру снукер.

1877 — Л. Н. Толстой закончил роман "Анна Каренина".

1891 — Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути (Транссиба).

1964 — начало выпуска компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.

1970 — Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.

2011 — на телеканале HBO состоялась премьера сериала "Игра престолов".

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