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18 апреля - события дня

Общество, 18:00 17 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 12 часов в малом зале заседаний правительства области (ул. Володарского, 45) начнется чествование участников открытых всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры паралимпийцев "Мы вместе.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется открытие лаборатории публичных выступлений "Спичка".

Интересное в этот день:

1718 — по Указу Петра I создан Капитул орденов Российской Империи.

1789 — В Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева. Это была первая типография в Сибири.

1846 — американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

1853 — пущена в строй первая в Азии железная дорога (Бомбей—Тхана, 36 км).

1902 — первое применение дактилоскопии для опознания преступника.

1925 — образован Международный радиолюбительский союз.

1941 — состоялся первый полет немецкого самолёта Messerschmitt Me.262, позднее ставшего первым в мире серийным реактивным самолётом.

1967 — завершено строительство искусственного Красноярского моря.

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