Студенты тюменских общежитий посоревнуются в бамперболе

| Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

Развлекательные состязания и мастер-классы пройдут для студентов образовательных учреждений Тюмени в рамках проекта "Кампус 2.0. В общаге" с 20 апреля по 2 мая.

В программе — соревнования по кулинарному мастерству, бамперболу, боулингу, квест по городу и интеллектуальный квиз. Участникам предстоит снять видеовизитку команды и блеснуть талантами на шоу-программе.

Поучаствовать в проекте могут только студенты из общежитий. Для регистрации надо собрать команду из пяти человек. Три участника будут постоянными, двое смогут меняться в зависимости от состязания.

Общежитие команды лидеров получит звание "Лучшее общежитие", пишет "Мегатюмень".

Подать заявку можно в группе Студсовета в соцсети "ВКонтакте" до 19 апреля.