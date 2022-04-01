Александр Моор держит на контроле ситуацию с пожаром домов в деревне Глубокое

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор находится в Бердюжском районе в связи с пожаром домов в деревне Глубокое, который произошел 16 апреля. Глава региона сейчас проводит осмотр места пожара.

"По окончанию осмотра Александр Моор проведет в селе Бердюжье заседание оперативного штаба. Будут рассмотрены вопросы по ликвидации последствий пожара и оказания помощи людям", — сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

При пожаре пострадали жилые дома и нежилые строения. Пострадавших и погибших среди населения нет. Предварительная причина возгорания уточняется. Ситуация также находится на контроле у полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева.

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании в четырех нежилых домах поступило 16 апреля в 12 часов 55 минут. В 13 часов 32 минуты сотрудники пожарно-спасательного подразделения локализовали пожар, а в 14 часов 20 минут ликвидировали открытое горение. В тушении были задействованы 53 человека и 26 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек и 13 единиц техники.

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка действий органов местного самоуправления при подготовке к пожароопасному сезону, обследование пострадавших домов, установление причин пожара и виновных лиц