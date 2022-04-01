Для контроля за ситуацией на дорогах ГИБДД привлекает родительские патрули

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 несовершеннолетних за рулем автомобилей задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области с начала этого года. Транспортом управляли молодые люди, не имеющие водительских удостоверений, теоретических знаний ПДД и практических навыков вождения.

К контролю за движением на транспорте ГИБДД привлечет "родительские патрули", а также общественные организации, органы муниципальной власти, прежде всего в сельских районах.

Обо всех случаях управления транспортом несовершеннолетними автоинспекторы просят сообщать по телефонам: 112, 102. Это поможет вмешаться и отстранить подростков от управления автомобилями и мототехникой до того, как произойдет ДТП либо аварийная ситуация с их участием.