  • 17 апреля 202217.04.2022воскресенье
  • USD80,0437
    EUR87,0715
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Для контроля за ситуацией на дорогах ГИБДД привлекает родительские патрули

Общество, 19:47 17 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 несовершеннолетних за рулем автомобилей задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области с начала этого года. Транспортом управляли молодые люди, не имеющие водительских удостоверений, теоретических знаний ПДД и практических навыков вождения.

К контролю за движением на транспорте ГИБДД привлечет "родительские патрули", а также общественные организации, органы муниципальной власти, прежде всего в сельских районах.

Обо всех случаях управления транспортом несовершеннолетними автоинспекторы просят сообщать по телефонам: 112, 102. Это поможет вмешаться и отстранить подростков от управления автомобилями и мототехникой до того, как произойдет ДТП либо аварийная ситуация с их участием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 17.04.2022Для контроля за ситуацией на дорогах ГИБДД привлекает родительские патрули
18:03 17.04.2022Исетский район станет частью нового туристического маршрута
18:00 17.04.202218 апреля - события дня
17:39 17.04.2022Ишимскую молодежь научат создавать подкасты, комиксы и документальные фильмы