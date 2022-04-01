19 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Тенденции современной фотографии".

В Тюмени в 10 часов 15 минут в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется правовой час "Детство под защитой".

В Тюмени в 11 часов на рынке "Михайловский" (ул. Федюнинского, 55) начнется брифинг, посвященный возобновлению выпуска продукции птицефабрикой "Боровская".

В Тюмени в 11 часов в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется открытие дней исторического и культурного наследия и городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" в рамках культурно-просветительского проекта "Открой свой город заново".

В Тюмени в 12 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция Дмитрия Гомзякова "no words".

В Тюмени в 12 часов 30 минут у Памятного знака "Памяти узников фашистских концлагерей 1941-1945 гг." (ул. Республики, 142) начнется церемония возложения цветов в память о жертвах геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В Тюмени в 14 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется лекция Венеры Галитовой "Театр горожан. Кто главный?".

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется награждение победителей и участников областного этапа конкурса общественного признания "Уральские самоцветы".

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Зеленые сокровища Сибири".

В Тюмени в 15 часов в сквере Журналистов (ул. Александра Логунова, 22) начнется субботник.

В Тюмени в 16 часов в историческом парке "Россия - моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется открытие выставки "Без срока давности. Суды истории".

Интересное в этот день:

1563 — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — "Апостола".

1783 — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.

1865 — Цензурная реформа Александра II.

1919 — Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок — свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта.

1925 — первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты "Пионерская зорька".

1935 — в СССР основано спортивное общество "Спартак".

1956 — организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-6".

1971 — запуск первой советской орбитальной станции "Салют".

2000 — в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.