20 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 10 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется работа специализированной выставки "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых".

В Тюмени в 10 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется семинар-практикум "Наставничество с детьми, находящимися в социально-опасном положении" в рамках работы областной школы наставников.

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнутся соревнования по шахматам в рамках городской спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется творческая встреча с писательницей Антониной Марковой.

В Тюмени в 14 часов в в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс по грамотному управлению деньгами.

Интересное в этот день:

1534 — началась первая экспедиция французского исследователя Жака Картье в Канаду.

1656 — в России появляются медные деньги (взамен серебряных).

1841 — публикация первого в истории литературы детективного рассказа — "Убийство на улице Морг" писателя Эдгара Алана По.

1865 — впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

1871 — между Токио и Осакой проложено первое почтовое сообщение Японии.

1901 — торжественное открытие Большого зала Московской консерватории.

1910 — комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

1920 — начало VII Олимпийских игр, проводимых в Антверпене (Бельгия).

1933 — издательство "Молодая гвардия" по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей".

1940 — в США продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1942 — закончилась Московская битва (1941—1942) Великой Отечественной войны.

1968 — в датском городке Таструп группа "Deep Purple" впервые выступила с концертом.

1990 — Чехословакия переименована в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику.

1993 — образовалась группа Backstreet Boys.

2001 — впервые за всю историю британской поп-музыки, музыкант (Пол Маккартни) стал миллиардером.