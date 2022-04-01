21 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание регионального парламента.

В Тюмени в 10 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся поединки первенства Тюменской области по баскетболу среди юношей и девушек 2007 года рождения и моложе.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Декларационная кампания по НДФЛ - 2022. Новое в НДФЛ для физических лиц". Прямая трансляция будет организована на сайте ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется уличная акция "Библиотечный бульвар".

В Тюмени в 14 часов начнется пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная началу весенне-полевых работ и продовольственной безопасности региона.

В Тюмени в 16 часов в библиотеке истории города им. А .И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется лекция Валерия Чупина "История памятников архитектуры города Тюмени".

В Тюмени в 19 часов "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Как учителю управлять чужими и своими эмоциями".

В Тюмени в 19 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется отчетный концерт "Талант года".

В Тюмени в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) продолжится работа специализированной выставки "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых".

Интересное в этот день:

753 до н. э. — считается датой основания Рима.

1858 — утверждена новая программа Главного комитета по крестьянскому вопросу при подготовке крестьянской реформы 19 февраля (3 марта) 1861 года. Программа предусматривала смягчение крепостной зависимости, но не её ликвидацию.

1908 — американский исследователь Фредерик Кук предпринял неудачную попытку достичь Северного полюса.

1926 — образование Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.

1932 — создан Тихоокеанский флот ВМФ СССР.

1939 — в Ленинграде открывается кинотеатр "Москва", первый трехзальный кинотеатр в СССР.

1955 — организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-5" под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.

1960 — новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведённый за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра.