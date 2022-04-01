22 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнутся чемпионат и первенство города по спортивной аэробике и фитнес-аэробике.

В Тюмени в 10 часов в военном комиссариате Тюменской области (ул. Ленина, 1) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34, первый этаж) начнется открытие выставки учеников детской школы искусств Тюменского государственного института культуры "Цвет музыки".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется конкурс чтецов "Страницы победы. Читаем! Гордимся!".

В Тюмени в 13 часов в центре "Аванпост" (ул. Широтная. 216) начнется открытие областных соревнований "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова.

В Тюмени в 13 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется информационная беседа "Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение…".

В Тюмени в 15 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется акция "Пасхальный звон" в рамках цикла программ "День светлой Пасхи".

В Тюмени в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) пройдет матчевая встреча по плаванию, посвященная памяти судьи республиканской категории Владимира Исакова.

В Ялуторовске в 14 часов в спортивной школе (ул. Кармелюка, 13) начнется открытие спартакиады для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Интересное в этот день:

1370 — начато строительство Бастилии.

1737 — в Квебеке установлена первая в Канаде металлургическая печь.

1799 — в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.

1814 — в Петербурге состоялся крупнейший в истории города праздничный салют, который прошёл по случаю заключения мира с Францией.

1832 — указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.

1838 — впервые без использования парусов английский пассажирский колёсный пароход "Сириус" пересек Атлантический океан.

1918 — декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.

1930 — Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.

1969 — в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

1969 — завершено 312-дневное одиночное путешествие вокруг света Робина Нокс-Джонсона на однокорпусной яхте "Суахили".

1972 — Сильвия Кук и Джон Файерфакс, первыми пересекшие на гребной лодке Тихий океан, прибыли в Австралию. Они были в море 362 дня.

1993 — вышла первая версия веб-браузера Mosaic.