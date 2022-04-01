Тюменских предпринимателей обучат эффективным переговорам на бесплатном семинаре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Научиться эффективным деловым переговорам и коммуникациям тюменские предприниматели могут на занятиях в школе экспорта. Семинар "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров" пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 26 апреля. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.

"Действующим и потенциальным экспортерам эксперты расскажут о правилах делового этикета, выстраивании коммуникативных связей с будущими партнерами. Обучение поможет в дальнейшем успешно вести переговоры и заключать выгодные международные контракты", - говорится в сообщении.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства участие в семинаре бесплатное.

Подробная информация о проекте по телефону: +7-909-002-42-17, Наталья Яндовка.

Записаться на семинар и график мероприятий по ссылке.