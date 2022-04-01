23 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется открытый турнир города среди мальчиков и девочек, посвященный памяти Героя Советского Союза А.М. Кижеватова.

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования по гиревому спорту и дартсу в рамках спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109/1) начнется чемпионат и первенство города по самбо.

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнутся чемпионат и первенство города по фитнес-аэробике.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется второй городской фестиваль народного творчества "Сибирские россыпи".

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (25 Октября, 23а, стр. 1) начнется закрытие персональной выставки Дениса Протопопова "Mistakes & Memories".

В Тюмени в 10 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется практикум "Бизнес-страницы в ВК: оформление и ведение".

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется пасхальная мастерская "Пусть лица радостью сияют".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется экскурсия по выставочной экспозиции "Слово о солдате".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнутся дебаты "Так не честно".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется гала-концерт открытого городского конкурса декоративно-прикладного творчества "Весенний калейдоскоп".

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (25 Октября, 23а, стр. 1) начнется кастинг актеров для короткометражного кино.

В Тюмени в 14 часов в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" им. В.Н. Зуева (ул. Пржевальского, 37) начнется день открытых дверей института физической культуры ТюмГУ.

В Тюмени в 16 часов от литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) стартует пешеходная экскурсия по улице Дзержинского "В мире символов улицы Садовой".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется отчетный концерт творческих коллективов дома культуры "Стиляги в городе".

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется игра "Денежный поток".

В Тюмени в филармонии (ул. Республики, 34) пройдет весенняя ярмарка абонементов.

Интересное в этот день:

215 до н. э. — на Капитолийском холме в Риме воздвигнут Храм Венеры.

1066 — расчетный пролёт кометы Галлея, открытой в 1758 году Эдмундом Галлеем.

1836 — в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала "Современник", основанный А. С. Пушкиным.

1889 — в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: "Краткость — сестра таланта".

1907 — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

1913 — спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

1951 — учрежден Олимпийский комитет СССР.

1965 — в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".

1992 — в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" на 700 мест.

2007 — во многих странах мира, по инициативе ООН, началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.