24 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) начнутся чемпионат и первенство города по бадминтону.

В Тюмени в 10 часов на арене спортивного комплекса "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнутся соревнования по фитнес-аэробике.

В Тюмени в 11 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется открытие чемпионата и первенства Тюменской области по чир спорту.

В Тюмени в 11 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется цикл программ "День светлой Пасхи".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется "Медитация для ума".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется экскурсия по выставочной экспозиции "Слово о солдате".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мероприятие "Майские вечера".

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется концерт, посвященный 85-летию со дня рождения первого руководителя Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова.

В Тюмени на базе центра "Аванпост" (ул. Широтная, 216) пройдут областные соревнования "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова.

Интересное в этот день:

1585 — Кардинал Феличе Перетти избран Папой Римским с именем Сикст V.

1803 — указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.

1833 — в США запатентована газированная вода.

1919 — создана галерея искусств Торонто.

1927 — в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов.

1944 — Великая Отечественная война: образован третий Белорусский фронт.

1946 — первые полёты на реактивных самолётах МиГ-9 и Як-15.

1962 — в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

1970 — КНР запустила свой первый искусственный спутник Земли.

1990 — Запущен орбитальный телескоп Хаббл.

2009 — General Motors официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей "Pontiac" и ликвидацию торговой марки к 2010 году.