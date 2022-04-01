25 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется тематическая программа "Рассказы Припяти".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется танцевальный вечер "Городская танцплощадка".

Интересное в этот день:

1719 — выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1783 — в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

1792 — первое применение во Франции гильотины как орудия казни.

1808 — учреждена Пражская консерватория, первая в Восточной Европе.

1826 — в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1849 — русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.

1867 — японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

1880 — основано Дальневосточное морское пароходство.

1901 — в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1911 — начало первого Всероссийского воздухоплавательного съезда.

1931 — Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

1956 — в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.

2015 — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8.