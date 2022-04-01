Как уберечь домашних питомцев от укусов клеща, рассказали тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тщательно проверять своих питомцев на наличие клещей после возвращения с прогулки советуют тюменские ветеринары.

Больше внимания нужно уделить зонам с тонкой кожей: уши, шея, живот, подмышечные впадины. Именно в этих местах чаще всего присасываются клещи. Не стоит забывать и о противоклещевой обработке животных.

Если клещ все же укусил, то следует вытащить его пинцетом, промыть ранку мыльным раствором и нанести 5% раствор йода. При этом нельзя расширять ранку, чтобы вытащить хоботок или головку клеща. Нельзя применять масло или спирт при извлечении паразита. Удаляя клеща, не стоит нажимать на его брюшко, иначе он с удвоенной силой выделит в кровь собаки слюну, содержащую патогены.

Среди самых распространенных инфекций, которые подхватывают собаки после укусов клещей – пироплазмоз или бабезиоз. Заболевание приводит к резкому снижению гемоглобина, интоксикации, почечной недостаточности и высокому риску смерти. Если после укуса собака вялая, отказывается от еды, а моча стала темного цвета, то следует обратиться к ветеринару.

Кошек клещи тоже могут укусить. Но благодаря некоторым природным особенностям, пироплазмозом они не болеют, пишет "АиФ - Западная Сибирь".