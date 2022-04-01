27 апреля - события дня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (Тюмень, Дом журналистов, ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Почему растет смертность среди людей, употребляющих наркотики?".

В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Как выйти из сложной финансовой ситуации?".

В Тюмени в 16 часов в "Конторе пароходства" начнется презентация книги Эдуарда Омарова "Просто о сложном".

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре начнется предпоказ премьерного моноспектакля "Ухо Ван Гога".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в музее советского быта "Наша история" начнется встреча с историком Алексеем Коневым.

Интересное в э тот день:

1636 — на высоком берегу реки Цна был основан город Тамбов.

1644 — впервые в Канаде посадили пшеницу.

1702 — Петр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.

1825 — английский социалист-утопист Роберт Оуэн (Robert Owen) основал в Америке колонию, которую назвал Новой Гармонией.

1828 — открыт Лондонский зоосад.

1865 — на реке Миссисипи близ Мемфиса произошло крупнейшее кораблекрушение в истории человечества.

1922 — в составе РСФСР образована Якутская АССР.

1965 — в США запатентованы первые одноразовые подгузники — "Памперс".

1975 — в гонке Формулы-1 зачётные очки впервые набрала женщина.

1986 — эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.

2005 — первый полёт совершил авиалайнер Airbus А380.