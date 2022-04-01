28 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства совместно с ООО " ЕА Тендер" вебинар "Тендерные закупки, как дополнительный инструмент развития бизнеса".

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре на новой сцене "Молодость" состоится премьера спектакля "Ухо Ван Гога".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется интенсив "Импровизация" в рамках проекта "Спичка".

Интересное в этот день:

1566 — начало строительства Вологодского кремля по приказу Ивана Грозного.

1686 — Исаак Ньютон представил первый том своего монументального труда "Математические начала натуральной философии".

1784 — изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.

1908 — основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

1914 — в США запатентован воздушный кондиционер.

1937 — в СССР Совнарком принял решение о третьем пятилетнем плане.

1963 — вступил в строй аэровокзал "Внуково-2".

1969 — на экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

2001 — полет первого космического туриста - американца Денниса Тито.

2016 — с космодрома Восточный был осуществлён первый пуск ракеты.