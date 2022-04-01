29 апреля - события дня

| Фото: Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется семинар "Трудоустройство несовершеннолетних".

В Тюмени с грузового двора РЖД (ул. Клары Цеткин, 14) будет отправлен "Поезд помощи" с гуманитарным грузом.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в загсе Тюменской области (ул. Малыгина, 85) состоится вручение памятной медали семейным парам в связи с золотым юбилеем.

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется финал чемпионата по социальной игре "Мой выбор".

Интересное в этот день:

1770 — английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1863 — частичная отмена телесных наказаний в России.

1897 — английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии электрона.

1905 — американец Дэниел Мелони осуществил первый полёт на планере, запущенном с аэростата.

1913 — эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застёжка-молния.

1931 — в СССР проведена первая опытная телепередача.

1932 — в СССР созданы бригады содействия милиции (Бригадмил).

1935 — на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа "кошачий глаз", придуманные всего год назад изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

1945 — освобождение союзниками концлагеря Дахау.

1961 — хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.

1982 — население Китая превысило миллиард человек.

2000 — Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.