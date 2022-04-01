30 апреля - события дня
В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется Public Talk "О женщине в бизнесе".
В Тюмени в 17 часов 30 минут "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер - класс для подростков и родителей "5 шагов к уверенности".
Интересное в этот день:
1472 — в московском Кремле заложен Успенский собор.
1722 — в газете "New England Courant" впервые упомянута игра бильярд.
1854 — открытие первой железной дороги в Бразилии.
1877 — французский поэт Шарль Кро передал Академии Наук описание первого граммофона.
1905 — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.
1909 — в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.
1927 — первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом "Красный путиловец", вышел на пути.
1944 — в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.
1961 — кубинский лидер Фидель Кастро получил Ленинскую премию мира.
1966 —начались регулярные перевозки через Ла-Манш на судах на воздушной подушке.
1971 — в Москве открыт цирк на Ленинских горах.
1990 — начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".