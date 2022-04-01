30 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется Public Talk "О женщине в бизнесе".

В Тюмени в 17 часов 30 минут "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер - класс для подростков и родителей "5 шагов к уверенности".

Интересное в этот день:

1472 — в московском Кремле заложен Успенский собор.

1722 — в газете "New England Courant" впервые упомянута игра бильярд.

1854 — открытие первой железной дороги в Бразилии.

1877 — французский поэт Шарль Кро передал Академии Наук описание первого граммофона.

1905 — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

1909 — в Санкт-Петербурге создана первая в России скаутская организация.

1927 — первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом "Красный путиловец", вышел на пути.

1944 — в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.

1961 — кубинский лидер Фидель Кастро получил Ленинскую премию мира.

1966 —начались регулярные перевозки через Ла-Манш на судах на воздушной подушке.

1971 — в Москве открыт цирк на Ленинских горах.

1990 — начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".