Тюменские отделения Почты России изменят график работы в майские праздники

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

График работы изменят тюменские отделения Почты России в майские праздники.

Как сообщает УФПС Тюменской области, 1 и 9 мая - выходные дни для всех почтовых отделений Тюменской области.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.