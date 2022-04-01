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Тюменские отделения Почты России изменят график работы в майские праздники

Общество, 08:57 29 апреля 2022

Почта России | Фото: Почта России

График работы изменят тюменские отделения Почты России в майские праздники.

Как сообщает УФПС Тюменской области, 1 и 9 мая - выходные дни для всех почтовых отделений Тюменской области.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

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