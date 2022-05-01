В Ишимском районе волонтеры приведут в порядок наличники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "ФотоОКО", направленный на восстановление объектов культурного наследия, проводит Ишимский районный дворец культуры. В реализации проекта по сохранению деревянных наличников примут участие полсотни волонтерских отрядов, пишет "Тюменская область сегодня".

В каждом поселении 1 мая состоится генеральная уборка наличников в рамках челленджа #ОкнаУборка. Окна, которые были приведены в порядок, организаторы предлагают сфотографировать, а затем прислать фото в WhatsApp или Viber до 2 мая включительно по телефону +7 (952) 678-11-92.

Участникам проекта направят сертификат челленджа #ОкнаУборка, который также будет размещен на странице проекта "ФотоОКО".

Проект продлится до октября 2022 года. Фотоколлекция уже насчитывает более тыс. 1 500 наличников со всей Тюменской области.