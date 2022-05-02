Школьный музей из Тюменской области включен в федеральный реестр

Фото со страницы музея в соцсети Фото со страницы музея в соцсети

Музей средней школы в селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа вошел в Федеральный реестр школьных музеев.

Тридцать пять лет здесь собирают и хранят память о прошлом. А началось все в 1987 году с утюгов и крынок, которые несли в музейную комнату ученики школы. Особым притяжением обладает витрина с монетами. Самые старые - времён Анны Иоановны. Среди интересных экземпляров — сибирские монеты времён Екатерины II, рассказала кандидат педагогических наук, учитель истории и обществознания Усть-Ламенской школы, руководитель музея Лариса Александрова.

В 1992 году был получен паспорт музея. Недавно все материалы перевели в электронный формат и направили в Федеральный реестр школьных музеев. Теперь сведения о нас можно найти на Федеральном сайте Центра детско-юношеского туризма, сообщает Мегатюмень.