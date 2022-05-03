Волонтеры привели в порядок наличники старинных домов Ишимского района

| проект «ФотоОКО» во ВКонтакте | проект «ФотоОКО» во ВКонтакте

Проект "ФотоОКО", направленный на восстановление и сохранение объектов культурного наследия, а именно деревянного обрамления окон Тюменской области, проводит Ишимский районный дворец культуры.

В настоящее время в фотоколлекцию проекта включены более 1 тыс. 500 наличников со всего региона, передает издание "Тюменская область сегодня".

"В каждом поселении 1 мая прошла генеральная уборка наличников в рамках челленджа #ОкнаУборка, в нем участвовали полсотни волонтерских отрядов Ишимского района.

Участники получили сертификаты челленджа #ОкнаУборка, результаты акции можно оценить на странице проекта "ФотоОКО" во ВКонтакте, а в целом проект продлится до октября 2022 года.

"Окна - это глаза дома! 200 окон дружной командой приведены в порядок: помыты, покрашены наличники, ставни! Дома засияли яркими красками! Мы с вами сохраняем наследие наших дедов, обращаем внимание земляков на историко-культурное наследие, мы с вами оказали помощь старшему поколению", - отметила организатор проекта Светлана Щукина.