5 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется акция "Журавли нашей памяти" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Тюмени в 11 часов в сквере "Тридцатилетия Победы" (ул. Судостроителей, 40) начнется торжественный митинг "Солдаты гибли за сегодня".

В Тюмени в 11 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется литературно-краеведческий час "Слово о юных героях Тюмени".

В Тюмени в 12 часов на площади 400-летия Тюмени начнет работу арт-пространство "Время Победы".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется вечер военной песни "Песни, с которыми мы победили".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется историко-краеведческий час "Победный май".

В Тюмени в 13 часов 30 минут на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется акция "Журавль – символ мира", посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется час памяти "Навек остались молодыми".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) начнет работу музыкальный киоск "О чем расскажет музыка. Эти песни пели на войне".

В Тюмени в 16 часов в МК "Магеллан" (ул. 50 лет Октября, 14), ТК "Тюменский" (ул. Мельникайте, 126/3), ТЦ "Континент" (Червишевский тракт, 23) начнется акция "Георгиевская ленточка".

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется встреча "Разговор с бизнесом: современные реалии и возможности" с участием советника губернатора по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства Ольги Езикеевой.

В Тюмени в 19 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, корп. 1) начнется матч ФК "Тюмень" - ФК "Иртыш" (Омск).

Интересное в этот день:

553 — открылся Второй Константинопольский собор.

1494 — Христофор Колумб высаживается на Ямайке.

1581 — в городе Острог вышел в свет календарь Ивана Федорова — первый печатный восточнославянский календарь.

1764 — в Санкт-Петербурге основано воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек — первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение.

1836 — в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога.

1919 — в Париже подписан акт о создании "Лиги обществ Красного Креста" (с ноября 1991 года — "Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца").

1927 — на Волховской ГЭС прошел пуск первого советского генератора.

1945 — капитуляция немецких войск в Голландии.

1956 — в Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

1975 — с конвейера Ленинградского производственного объединения "Кировский завод" сошли первые 300-сильные тракторы К-701.

2003 — в Санкт-Петербурге состоялось открытие памятника академику Сахарову работы Левона Лазарева.

2004 — Тайваньский парламент принял новый закон о письменности, согласно которому все официальные документы должны писаться слева направо.