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Долги не отпустят за границу почти 50 тысяч жителей Тюменской области

Общество, 12:40 05 мая 2022

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

48 тыс. жителей региона не смогут выехать за границу, сообщает УФССП России по Тюменской области. Из них почти 2 тыс. - должники по алиментам. На сегодня более 3 тыс. тюменцев уже оплатили свои долги после ограничения на выезд из страны.

Нередко о запрете на выезд за пределы страны граждане узнают только в аэропорту или на границе. Чтобы избежать этого, лучше до поездки проверить нет ли вашего имени в списках должников, советуют судебные приставы.

Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" – нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию или, воспользовавшись порталом Госуслуг по адресу gosuslugi.ru. С помощью данных сервисов можно также оплатить имеющиеся долги.

Время снятия запрета на выезд за границу зависит от наличия у судебного пристава сведений о полной уплате задолженности по исполнительному производству, обычно это не менее трех рабочих дней.

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# долги , судебные приставы

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