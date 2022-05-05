Долги не отпустят за границу почти 50 тысяч жителей Тюменской области

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

48 тыс. жителей региона не смогут выехать за границу, сообщает УФССП России по Тюменской области. Из них почти 2 тыс. - должники по алиментам. На сегодня более 3 тыс. тюменцев уже оплатили свои долги после ограничения на выезд из страны.

Нередко о запрете на выезд за пределы страны граждане узнают только в аэропорту или на границе. Чтобы избежать этого, лучше до поездки проверить нет ли вашего имени в списках должников, советуют судебные приставы.

Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" – нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию или, воспользовавшись порталом Госуслуг по адресу gosuslugi.ru. С помощью данных сервисов можно также оплатить имеющиеся долги.

Время снятия запрета на выезд за границу зависит от наличия у судебного пристава сведений о полной уплате задолженности по исполнительному производству, обычно это не менее трех рабочих дней.