6 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в центре гимнастики спортивной школы № 1 (ул. Ватутина, 1) начнется первенство Тюменской области по спортивной гимнастике.

В Тюмени в 10 часов в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется первенство Тюменской области среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

В Тюмени в 10 часов у Памятного знака жителям поселка Мыс, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (ул. Литейщиков-Гагарина), начнется митинг "Была война".

В Тюмени в 11 часов на площади школы № 9, корп. 1 (ул. Павлова, 8) начнется торжественный митинг "О героях былых времен".

В Тюмени в 11 часов на площади школы № 67, корп. 2 (ул. Камчатская, 154) начнется тематическая программа "В память о Таныгине", посвященная памяти Героя Советского Союза, полного кавалера Ордена Славы Бориса Таныгина.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется вечер-встреча "О той весне!", в 12 часов начнется митинг-реквием "Жива в нашем сердце победная дата!".

В Тюмени в 12 часов в центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется час памяти "Непридуманные истории о фронте".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется тематическая программа "Тюмень тыловая".

В Тюмени в 12 часов 45 минут у мемориального комплекса "Вечный огонь" (Историческая площадь), в 13 часов 5 минут у мемориального комплекса "Память" (площадь Памяти), в 13 часов 35 минут у мемориала "Мы победили" (сквер Якова Неумоева) пройдут церемонии возложения цветов с участием руководителей Советов ветеранов Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов на площади по адресу ул. Славянская, 9 начнется митинг-реквием "Память в сердцах поколений".

В Тюмени в 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется интеллектуальная игра "Тюмень тыловая".

В Тюмени в 14 часов на уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется брифинг для СМИ, посвященный акции по раздаче наклеек на автомобили в честь 9 Мая.

В Тюмени в 14 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется вечер памяти "На крыльях Победы".

В Тюмени в 14 часов в центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) начнется праздничная тематическая программа "Малая энциклопедия в лицах. "Трудовые подвиги моих земляков".

В Тюмени в 14 часов 20 минут в региональном центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (ул. Широтная, д. 216) начнется встреча руководителей Советов ветеранов Тюменской области с юнармейцами.

В Тюмени в 15 часов на Площади Губкина (ул. Республики, 152) начнется митинг "Минувших лет живая память".

В Тюмени в 15 часов в Тюменском медуниверситете (ул. Одесская, 52) начнется фестиваль патриотической песни "Память должна быть вечной".

В Тюмени в 16 часов в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнутся соревнования по мини-футболу среди студентов в зачет спартакиады вузов города.

В Тюмени с 16 до 18 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а) сотрудники ЦКиТ "Тюмень" раздадут георгиевские ленточки посетителям торгового центра.

В Тюмени в 17 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется танцевальная программа для ветеранов, посвященная Дню Победы "Вальс Победного мая".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется праздничная программа "Честь и Слава Героям!" в рамках проекта "Тюмень – город трудовой доблести". В 19 часов стартует концертная программа "Майский вальс", посвященная Дню Победы.

В Тюмени в 19 часов 30 минут на Центральной площади (ул. Республики) начнется репетиция торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона.

Интересное в этот день:

1312 — Венский собор одобрил намерение папы римского объявить крестовый поход.

1626 — голландский колонист Петер Минёйт приобрел у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов.

1686 — заключен "Вечный мир" между Россией и Речью Посполитой.

1782 — открыта первая дорога из России в Грузию.

1840 — официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки.

1889 — открылась Всемирная выставка в Париже. Длилась по 6 ноября.

1906 — опубликованы "Основные государственные законы Российской империи".

1921 — заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.

1937 — открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград — Москва.

1953 — хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения во время операции на открытом сердце

1985 — Мурманску и Смоленску присвоено почётное звание "Город-герой".

1986 — в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.

1991 — сформирована авиационная пилотажная группа "Стрижи".

1998 — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

2000 — Россия принята в Международную торговую палату.