Более пяти лет восстанавливается продуктивность земли сельхозугодий после пала сухой травы

| Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Более пяти лет восстанавливается продуктивность земли сельхозугодий после пала сухой травы. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

"Выжигание травы вызывает гибель насекомых, которые истребляют вредителей сельскохозяйственных культур. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается не ранее чем через пять-шесть лет", - говорят эксперты.

Вместе с тем специалисты напоминают пользователям земельных участков сельхозназначения об обязанности принимать меры по защите своих угодий от зарастания сорной растительностью и своевременно скашивать траву на сенокосах. За невыполнение мероприятий по защите земель и охране почв, что привело к негативным последствиям, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы. Их размеры для граждан - от 20 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.

В случае возникновения пожара необходимо позвонить по одному из номеров: с любого телефона — 101 и 112.