  • 6 мая 20226.05.2022пятница
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более пяти лет восстанавливается продуктивность земли сельхозугодий после пала сухой травы

Общество, 17:01 06 мая 2022

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Более пяти лет восстанавливается продуктивность земли сельхозугодий после пала сухой травы. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

"Выжигание травы вызывает гибель насекомых, которые истребляют вредителей сельскохозяйственных культур. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается не ранее чем через пять-шесть лет", - говорят эксперты.

Вместе с тем специалисты напоминают пользователям земельных участков сельхозназначения об обязанности принимать меры по защите своих угодий от зарастания сорной растительностью и своевременно скашивать траву на сенокосах. За невыполнение мероприятий по защите земель и охране почв, что привело к негативным последствиям, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы. Их размеры для граждан - от 20 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.

В случае возникновения пожара необходимо позвонить по одному из номеров: с любого телефона — 101 и 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сельхозугодья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 06.05.2022Открыта регистрация на первую волну Тюменской школы креативных индустрий для молодых предпринимателей
18:53 06.05.2022Сделать брошь Победы и спеть песню о Родине предлагают тюменским школьникам
18:41 06.05.2022Сквер "Казачий" заложили в поселке Боровский
18:30 06.05.2022Из-за долга в 150 тысяч рублей тюменка не смогла улететь в Бишкек