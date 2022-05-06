7 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется митинг "О героях былых времен".

В Тюмени в 11 часов в микрорайоне Преображенский начнется физкультурно-спортивная акция "Здоровый десант".

В Тюмени в 12 часов на площади по адресу ул. Стартовая, 5; в 15 часов по адресу ул. Мебельщиков, 3; в 16 часов 30 минут по адресу ул. Домостроителей, 8 начнутся тематические программы Центра русской культуры "Где же вы теперь, друзья-однополчане…".

В Тюмени в 12 часов на бульваре им. А. Косухина начнется праздничная программа ЦКиИ "Современник" "Мы так встречали Победу!".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Менделеева, 1а) начнется праздничная концертная программа ЦКиТ "Тюмень" "Весна Победы".

В Тюмени в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется мастер-класс "Гвоздика Победы".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется семинар "50+ методов бюджетной рекламы с wow-эффектом".

В Тюмени в 14 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется традиционная праздничная программа "Мы - наследники Победы!", посвященная Дню Победы.

В Тюмени в 15 часов на площади по адресу ул. Малышева, 26 начнется праздничная программа "К Победе шли мы с песнями" в рамках проекта "О войне написано не всё".

В Тюмени в 19 часов на Площади 400-летия города начнется концерт арт-группы "Хор Турецкого" "Песни Победы".

Интересное в этот день:

1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр.

1742 — для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы московским купечеством построены Красные ворота.

1744 — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.

1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

1826 — начало работ по составлению (1826—1830) первого Полного собрания законов Российской империи под руководством М. М. Сперанского.

1875 — подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова уступались Россией Японии в обмен на остров Сахалин.

1895 — в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

1906 — поэт Александр Блок написал стихотворение "Незнакомка".

1934 — создание на Амуре Еврейской автономной области с центром в Биробиджане.

1945 — в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1946 — в Токио основана компания "Токио цусин когё" ("Токийская компания телесвязи"), впоследствии "Сони".

1951 — международный олимпийский комитет пригласил СССР принять участие в Олимпийских играх 1952 года.

1992 — в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.

2000 — первая инаугурация президента РФ Владимира Владимировича Путина.

2003 — жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем.