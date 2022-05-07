8 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) начнутся чемпионат Уральского федерального округа и второй этап XI летней спартакиады учащихся России по каратэ.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) нчнутся Всероссийские соревнования "Кубок памяти И.Н. Тюшнякова" и Кубок Западной Сибири по дартсу.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется краеведческий дайджест "Победа ковалась в тылу".

В Тюмени в 14 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется поэтический вечер "Перо войны".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется семинар "Страшные секреты целевой аудитории".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется торжественное мероприятие "В трех шагах до Победы".

В Тюмени в 16 часов на площади ЦКиИ "Современник" начнется акция "Раскрасим автомобиль красками Победы".

В поселке Московский на кордодроме ЦФСР "Сибиряк" пройдут первенство России по авиамодельному спорту в классе F-2D и всероссийские соревнования юниоров по авиамодельному спорту в классе F-2D.

В поселке Богандинский (ул.Ломоносова, 2б) состоится чемпионат Тюменской области по лапте среди женских команд.

Интересное в этот день:

1541 — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.

1713 — столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.

1886 — впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1895 — Китай передал Тайвань Японии.

1898 — завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе "Спрэй".

1902 — извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

1903 — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет на 37 км.

1921 — русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега.

1929 — впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.

1953 — первый французский конвертоплан Сюд-Уэст SO 1310 "Фарфаде" выполнил свой первый полет как вертолет.

1960 — установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР.

1962 — в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

2020 — российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" погрузился на дно Марианской впадины (10028 м).