8 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) начнутся чемпионат Уральского федерального округа и второй этап XI летней спартакиады учащихся России по каратэ.
В Тюмени в 11 часов в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) нчнутся Всероссийские соревнования "Кубок памяти И.Н. Тюшнякова" и Кубок Западной Сибири по дартсу.
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется краеведческий дайджест "Победа ковалась в тылу".
В Тюмени в 14 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется поэтический вечер "Перо войны".
В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется семинар "Страшные секреты целевой аудитории".
В Тюмени в 15 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется торжественное мероприятие "В трех шагах до Победы".
В Тюмени в 16 часов на площади ЦКиИ "Современник" начнется акция "Раскрасим автомобиль красками Победы".
В поселке Московский на кордодроме ЦФСР "Сибиряк" пройдут первенство России по авиамодельному спорту в классе F-2D и всероссийские соревнования юниоров по авиамодельному спорту в классе F-2D.
В поселке Богандинский (ул.Ломоносова, 2б) состоится чемпионат Тюменской области по лапте среди женских команд.
Интересное в этот день:
1541 — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи.
1713 — столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.
1886 — впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.
1895 — Китай передал Тайвань Японии.
1898 — завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе "Спрэй".
1902 — извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.
1903 — первый настоящий дирижабль "Лебоди" совершил свой первый полет на 37 км.
1921 — русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега.
1929 — впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.
1953 — первый французский конвертоплан Сюд-Уэст SO 1310 "Фарфаде" выполнил свой первый полет как вертолет.
1960 — установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР.
1962 — в столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.
2020 — российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" погрузился на дно Марианской впадины (10028 м).