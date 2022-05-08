9 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 9 до 10 часов по улице Республики (от улицы Кирова до улицы Перекопской) пройдет шествие "Бессмертного полка".

В Тюмени в 9 часов 30 минут на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется праздничная программа "Мы будем помнить подвиг".

В Тюмени в 10 часов начнется торжественное шествие войск Тюменского гарнизона по улице Республики.

В Тюмени в 10 часов в сквере Прощания начнется работа интерактивных площадок ко Дню Победы.

В Тюмени в 11 часов на площади Тюменского Технопарка (ул. Республики, 142) начнется праздничная программа, посвященная Дню Победы.

ВУ Тюмени в 12 часов на ул.Республики, 165 откроется выставка "Сурвило" художницы Ольги Лаврентьевой.

В Тюмени в 14 часов на Площади 400-летия Тюмени начнет работать арт-пространство "Время Победы".

В Тюменив 14 часов в Сквере депутатов, всквере Комсомольский, в 15 часов в Сквере "Казачьи луга" начнутся праздничные программы, посвященные Дню Победы.

В Тюмени в 18 часов на Набережной Туры начнется праздничная программа, посвященная Дню Победы с фейерверком.

Интересное в этот день:

1502 — Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырёх судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в своё последнее, четвёртое, путешествие в Америку.

1712 — основан Тульский оружейный завод.

1719 — Пётр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.

1754 — Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру.

1911 — российский учёный Б. Л. Розинг провёл первую в мире телевизионную передачу.

1917 — временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.

1924 — в Москве основан Музей Революции.

1944 — войсками 4-го Украинского фронта освобождён Севастополь.

1945 — в СССР впервые отмечается День Победы.

1950 — начались первые в Великобритании регулярные пассажирские рейсы вертолетов.

1956 — японец Тосио Иманиси и шерпа Гьялзен Норбу покорили Манаслу.

1974 — открыт первый участок Пражского метрополитена.