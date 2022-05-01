11 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в детском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) начнется открытие регионального чемпионата по пилотированию радиоуправляемых моделей автомобилей "Кванторейс".

В Тюмени в 10 часов в выставочном зале "Тюменская ярмарка" (Севастопольская, 12) откроется специализированная выставка "Малоэтажное домостроение", "Дача. Сад. Огород".

В Тюмени в 12 часов на стадионе "Строймаш" ( ул. Индустриальная, 49а) начнется торжественное открытие Всероссийских соревнований по лапте среди студентов.

В поселке Московский на кордодроме ЦФСР "Сибиряк" состоятся первенство России по авиамодельному спорту в классе F-2D и всероссийские соревнования юниоров по авиамодельному спорту в классе F-2D.

Интересное в этот день:

818 - в составе России образована Бессарабская область.

1833 - после столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник "Lady of the Lake".

1911 - И. И. Стаховский совершил первый в России полёт на гидросамолёте "Вуазен-Канар".

1926 - со Шпицбергена в Теллер в первый полет на дирижабле на Северный полюс вылетел дирижабль "Норвегия".

1937 - Северная военная флотилия была преобразована в Северный флот.

1949 - в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Polaroid.

1961 - состоялся первый взлёт вертолёта Ка-25 (лётчик-испытатель Д. К. Ефремов).

2000 — в Индии родилась миллиардная жительница этого государства — Аста Арора.