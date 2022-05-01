11 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в детском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) начнется открытие регионального чемпионата по пилотированию радиоуправляемых моделей автомобилей "Кванторейс".
В Тюмени в 10 часов в выставочном зале "Тюменская ярмарка" (Севастопольская, 12) откроется специализированная выставка "Малоэтажное домостроение", "Дача. Сад. Огород".
В Тюмени в 12 часов на стадионе "Строймаш" ( ул. Индустриальная, 49а) начнется торжественное открытие Всероссийских соревнований по лапте среди студентов.
В поселке Московский на кордодроме ЦФСР "Сибиряк" состоятся первенство России по авиамодельному спорту в классе F-2D и всероссийские соревнования юниоров по авиамодельному спорту в классе F-2D.
Интересное в этот день:
818 - в составе России образована Бессарабская область.
1833 - после столкновения с айсбергом затонул в Атлантическом океане английский парусник "Lady of the Lake".
1911 - И. И. Стаховский совершил первый в России полёт на гидросамолёте "Вуазен-Канар".
1926 - со Шпицбергена в Теллер в первый полет на дирижабле на Северный полюс вылетел дирижабль "Норвегия".
1937 - Северная военная флотилия была преобразована в Северный флот.
1949 - в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Polaroid.
1961 - состоялся первый взлёт вертолёта Ка-25 (лётчик-испытатель Д. К. Ефремов).
2000 — в Индии родилась миллиардная жительница этого государства — Аста Арора.