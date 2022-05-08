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Голышмановские активисты реализовали семь проектов на средства президентских грантов

Общество, 10:47 08 мая 2022

Фото со страницы фонда «Наше время» в соцсети

Семь проектов в Голышмановском городском округе получили поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму более 6 млн рублей.

В их числе шесть инициатив окружного Совета ветеранов и одни - местного благотворительного фонда "Наше время".

В результате реализации проектов в поселке Голышманово появился Сквер пограничников, работала "Социальная комната", на всех кладбищах городского округа установлены доски Памяти с именами ветеранов войны. В 2022 году реализуется проект "ШАГ" - Школа активного гражданина, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Благотворительный фонд "Наше время" и Голышмановская детская школа искусств за счет президентских грантов изготовят книжки-раскраски с местными достопримечательностями и проведут региональный фестиваль "Таланты Тюменского края".

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