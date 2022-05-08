Тюменцев приглашают отпраздновать День Победы в "Конторе пароходства"

Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Мультицентр "Контора пароходства" приглашает тюменцев на серию мероприятий, посвященных Дню Победы.

9 Мая с 13 до 21 часа на площадке мультицентра "Контора пароходства" тюменцы станут участниками перформанса, узнают о живописи в военное время, посетят выставку, а также услышат песни тюменских музыкантов. Вход свободный.

С 15 до 17 часов в большом зале пройдет лекция "Великая Отечественная война и живопись" научного сотрудника Тюменского музейно-просветительского объединения Елены Рындиной. После этого с 18 до 22 часов состоится показ военных фильмов, сообщает "Мегатюмень".

С 19 часов до 20 часов 30 минут гостей ждет перформанс и выступление музыкантов.

Выставка работ тюменской художницы Асии Утяшевой будет работать на веранде с 13 до 21 часа.