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Болезни зрения у детей лечат в тюменском центре "Пышма"

Общество, 13:34 08 мая 2022

Фото со страницы центра "Пышма" в соцсети

262 ребенка прошли комплексную медико-социальную реабилитацию по льготной путевке в тюменском центре "Пышма" в 2021 году, сообщает пресс-служба областного департамента социального развития.

Кабинеты аппаратного лечения оснащены современным оборудованием, позволяющим лечить многие заболевания глаз у детей, включая самые распространенные: близорукость, косоглазие, амблиопию, усталость глаз, а также проводить их профилактику.

Новинкой в аппаратном лечении является офтальмомиотренажер "Визотроник". Он предназначен для профилактики и лечения синдрома хронического зрительного утомления, компьютерного зрительного синдрома, спазма аккомодации и приобретенной близорукости у детей.

Для лечения и профилактики детских глазных заболеваний в реабилитационном центре успешно применяются компьютерные тренировочные программы, такие как "Тир", "Льдинка" и другие. Их терапевтический эффект основан на сочетании специфической зрительной стимуляции с возбуждением зрительных центров в коре головного мозга.

Такие процедуры с использованием компьютерных программ эффективны в составе комплексной терапии, которую назначает врач-офтальмолог центра. Они оказывают положительное воздействие на повышение остроты зрения и восстановление бинокулярных функций глаз. Курс современных аппаратных процедур – замечательная возможность щадящими терапевтическими методами решить серьезные проблемы со зрением у детей.

Евгений Бабенкое

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