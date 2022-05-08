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Выставка, посвященная традициям сибирского золотного шитья открылась в "Доме Машарова"

Общество, 16:42 08 мая 2022

Фото со страницы музея "Дом Машарова" в соцсети

Выставка "Золотные узоры", посвященная традициям сибирского золотного шитья, открылась в Тюмени в музее "Дом Машарова".

Проект школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" поддержал президент России Владимир Путин. Благодаря этому в Тюмени создана школа золотошвейного искусства, сообщает "Тюменская область сегодня".

Современным мастерам удалось по крупицам воссоздать несколько старинных техник шитья, рассказала организатор выставки Елена Сулейманова. Экспозиция рассказывает об истории и сегодняшних направлениях развития древнего ремесла.

"То, что было раньше, не всегда интересно и востребовано молодым поколением, поэтому мы трансформируем золотное шитье в современное искусство. Освоив техники шитья, дети могут делать, к примеру, сувенирную продукцию", - отметила Елена Сулейманова.

Тюменские мастера проводят для желающих научиться старинному искусству мастер-классы.

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